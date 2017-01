Furto de ouro rendeu… nada. E de pinhas… nada rendeu

GNR recupera ouro furtado em Pontével e pinhas em Alcanede

Alertados para um furto no interior de uma residência em Pontével, militares do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana do Cartaxo, na última segunda-feira, dia 9, identificaram uma mulher de 53 anos de idade suspeita desse mesmo furto.

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Santarém, a suspeita “terá entregue, como forma de dissimular o furto, os objetos dentro de um saco a um familiar, que sem saber do que se tratava, guardou”. Após autorização desse mesmo familiar “os militares abriram o saco e depararam-se com os” bens “furtados da residência, tendo estes sido apreendidos, tratando-se de 17 anéis em ouro, 13 medalhas em ouro, 12 pares de brincos em ouro, 11 pulseiras em ouro, 6 fios em ouro, 1 alfinete de gravata em ouro e 2 relógios”, objetos que foram naturalmente apreendidos.

A suspeita foi constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência.

Pinhas recuperadas em Alcanede

Noutro ponto do distrito, agora em Alcanede, foram militares do Posto Territorial de Santarém que detiveram ontem, terça-feira, 10 de janeiro, dois homens, um de 40 e o outro de 41 anos, por furto de pinhas. Os homens foram supreendidos “a apanhar pinhas no interior de uma propriedade privada, tendo sido recuperados 160 quilos de pinhas”, informa o Comando Territorial da GNR.

As pinhas foram entregues aos proprietários os homens constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.