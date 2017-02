Furto de pinhas no Cartaxo e tráfico de droga em Almeirim

No Cartaxo a GNR deteve três homens por furto de pinhas e outro em Almeirim por tráfico de estupefacientes

Militares do Posto Territorial da GNR do Cartaxo, detiveram no dia 3 de fevereiro, três homens entre os 23 e 34 anos de idade, por furto de pinhas, em Pontével, naquele concelho.

Os militares surpreenderam os suspeitos em flagrante delito a apanhar pinhas no interior de uma propriedade privada, tendo sido recuperados 330 quilogramas de pinhas e apreendidas duas escadas artesanais e três varas artesanais de longo alcance.

Os detidos ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.

Já em Almeirim, mas no passado dia 5, um homem de 25 anos de idade foi detido por militares da Guarda Nacional Republicana do Posto Territorial local, por tráfico de estupefacientes.

A detenção ocorreu durante uma operação de fiscalização rodoviária quando foram detetadas e apreendidas ao suspeito 11 doses de MDMA e 7 doses de cocaína.

Este homem já anteriormente tinha sido condenado por tráfico de estupefacientes. Agora ficou sujeito a termo de identidade e residência.