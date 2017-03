Futebol – Grécia bate Espanha em Rio Maior

Futebol internacional – Grécia vence Espanha em Rio Maior em jogo de apuramento para o Europeu de Sub 17

Ontem, domingo, dia 12 de março, o futebol internacional regressou ao Estádio Municipal de Rio Maior com um jogo oficial do 16º Torneio de Elite de Apuramento do Campeonato da Europa 2016/17 em Sub 17 Masculinos. Defrontaram-se as seleções da Grécia e de Espanha, tendo a primeira vencido por 1-0, com um golo de penalty, convertido por Lyratzis aos 74 minutos.

No mesmo dia, na Marinha Grande, a Seleção de Portugal empatou a 3 golos com a Seleção da Polónia, com os golos nacionais marcados por Rafael Camacho, por duas vezes, e Embaló.

No primeiro round deste grupo, disputado a 10 de março, a Seleção de Portugal venceu por 4-0 a Grécia. O grupo 3 de qualificação é constituído por estas 4 seleções. A Seleção Nacional de Portugal está em primeiro lugar, com 4 pontos conquistados.

Entre os dias 10 e 15 de março, este torneio de apuramento decorre nos Estádios da Marinha Grande, Nazaré e Rio Maior.

Para saber mais sobre este torneio aceda a:

http://pt.uefa.com/under17/season=2017/matches/round=2000716/match=2021265/index.html