Gasóleo profissional alargado a todo o país

O gasóleo profissional acaba de ser alargado a todo o país

Após o período experimental que vigorou de 15 de setembro de 2016 até ao final do ano, o regime do gasóleo profissional alarga-se, a partir de hoje, 2 de janeiro de 2017, a todo o país.

No decurso do período experimental, que decorreu em 4 zonas de fronteira com grande movimento de transporte de mercadorias (Quintanilha, Vilar Formoso, Caia e Vila Verde de Ficalho), registou-se um significativo aumento de vendas de gasóleo, de perto de 400 mil litros entre setembro e novembro (de acordo com os dados mais recentes).

O regime do gasóleo profissional permite que o preço de gasóleo tenha uma carga fiscal equivalente à praticada em Espanha, eliminando o diferencial que existe relativamente aos impostos específicos sobre combustíveis.

“O Governo respondeu, assim, a uma reivindicação de décadas por parte das empresas de transporte de mercadorias, aguardando apenas a manifestação do interesse, por parte dos operadores do sector dos combustíveis, em terem postos aderentes ao gasóleo profissional”, divulga uma nota da assessoria de imprensa do ministro Adjunto.