GNR apreende engenho explosivo artesanal a adolescentes

GNR do Sardoal apreendeu um engenho explosivo artesanal a adolescentes

Militares do Posto Territorial da GNR do Sardoal apreenderam, no dia 7 de março de 2017, diverso material para fabrico de um engenho explosivo artesanal, em Sardoal, informa o Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém.

A apreensão deu-se quando, “no decurso de uma ação de patrulhamento junto da Escola Básica do Sardoal, os militares se aperceberam de um rebentamento, tendo acabado por localizar dois menores na posse de uma garrafa de ácido muriático, fósforos, fita isoladora, isqueiro, pilhas e uma arma branca”, detalha o Comando.

Os menores de 14 e 15 anos foram identificados e o material que tinham em sua posse foi apreendido.

A Guarda elaborou um auto de notícia para o Tribunal de Família e Menores de Abrantes.