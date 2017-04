GNR faz apreensões avultadas em Santarém

Material furtado e droga apreendidos em bairro em Assacaias

Militares do Posto Territorial da GNR de Santarém apreenderam, no dias 11 e 12 de abril, num bairro em Assacaias (Santarém), material furtado e droga, além de terem detido um homem, no decorrer de uma operação que envolveu 17 buscas, informa o Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém.

Em relato distribuído à comunicação social, o Comando Territorial descreve o que se passou:

— A ação foi efetuada na sequência de uma notificação judicial, tendo o suspeito demonstrado nervosismo perante os militares. Este comportamento motivou uma busca à sua residência onde foram apreendidos:

100 doses de heroína;

50 doses de cocaína;

294 euros em numerário.

Enquanto procediam a diligências no local, os militares da GNR viram uma grande quantidade de eletrodomésticos no exterior de diversas habitações do bairro, facto que originou 16 buscas domiciliárias e uma não domiciliária, após ordem judicial.

Foi apreendido diverso material, como resultado de furtos ocorridos em inúmeras residências e estabelecimentos comerciais no concelho de Santarém, designadamente:

46 eletrodomésticos;

40 aparelhos informáticos e multimédia;

27 objetos de decoração e mobília;

25 munições de diversos calibres;

8 botijas de gás;

7 instrumentos de bricolagem;

2 armas de ar comprimido;

1 guitarra.

O indivíduo, de 17 anos, suspeito de tráfico de droga e furtos, após ser presente a interrogatório judicial foi sujeito à medida de coação de apresentações periódicas no posto policial mais próximo da sua residência.

Foram ainda identificadas 14 pessoas, com idades entre os 7 e 50 anos.

A operação teve a colaboração do Destacamento de Intervenção e Núcleo de Investigação Criminal de Santarém.