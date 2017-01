GNR identifica e destrói puxadas elétricas ilegais

Em Coruche a GNR realizou operação direcionada ao consumo ilegal de energia elétrica

Militares do Destacamento da GNR de Coruche desmantelaram ontem, quarta-feira, dia 18 de janeiro, com a colaboração de funcionários da EDP, uma rede ilegal de puxadas elétricas que visavam o abastecimento de um bairro em Coruche.

A operação permitiu:

Identificar e destruir 56 puxadas elétricas ilegais;

Apreender centenas de metros de cabo elétrico;

Detetar 16 infrações por falta de licenciamento e registo de canídeos;

Recuperar três painéis metálicos que tinham sido furtados da vedação de uma Escola local.

A operação contou com o apoio de militares do Destacamento de Intervenção de Santarém, do Núcleo de Apoio Técnico de Santarém e da Unidade de Intervenção, relata o Comando Territorial de Santarém.