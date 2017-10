Gostava de visitar o Navio-escola Sagres?

O NRP Sagres está aberto ao público neste fim de semana de 28 e 29 de outubro.

No âmbito das comemorações do 80º aniversário do Navio-escola Sagres, este está aberto a visitas hoje, sábado, dia 28 de outubro, até às 16 horas, e no domingo, dia 29, entre as 10 e as 19 horas, no Cais Rocha Conde D’Óbidos, no porto de Lisboa em Alcântara.

​O navio foi construído nos estaleiros Blohm & Voss (Hamburgo), tendo o lançamento à agua ocorrido em 30 de outubro de 1937, comemorando-se por isso os 80 anos desta importante efeméride na próxima segunda-feira. Foi o terceiro de uma série de quatro navios construídos para a marinha alemã, tendo recebido o nome de Albert Leo Schlageter. Em 1962, foi incorporado na Marinha Portuguesa como navio-escola e com o nome Sagres, navegando há 55 anos com a bandeira de Portugal.

O Navio da República Portuguesa (NRP) Sagres é um grande veleiro com 90 metros de comprimento, 3 mastros e armação em barca. A sua principal missão é assegurar a formação marinheira dos futuros oficiais da Marinha Portuguesa, complementando a componente técnica e académica ministrada na Escola Naval, visando igualmente a representação da Marinha Portuguesa junto das suas congéneres, a afirmação de Portugal no mundo e o contacto com os portugueses da diáspora nos países e portos que visita, contribuindo para a divulgação da nossa cultura e dos produtos nacionais, funcionando como embaixada itinerante de Portugal.

O navio é comandado pelo Capitão-de-fragata António Manuel Maurício Camilo e conta com uma guarnição de 117 militares.