Grupo H Saúde: referência no sector da Saúde e Bem-estar

Aos 35 anos o Grupo H Saúde assume-se como uma referência no sector da Saúde e Bem-Estar

O Grupo H Saúde assume-se como um projeto global de saúde, integrando uma vasta rede de Unidades de saúde. O seu principal objetivo é melhorar a forma de cuidar dos seus utentes, proporcionando-lhes cuidados de proximidade. Porque “na saúde a confiança é essencial, sendo exigidos elevados padrões de qualidade a nível técnico e humano”, é ciente disso que o Grupo H Saúde continua a crescer, assumindo-se já como “uma referência a nível nacional” dispondo de “um dos melhores corpos clínicos, capaz de garantir um serviço de acordo com os padrões mais atuais da medicina moderna”.

As instalações das unidades do Grupo H Saúde “obedecem a um moderno conceito de design, arquitetura e engenharia, expressas em infraestruturas funcionais, seguras e confortáveis proporcionando um ambiente natural mais próximo” do viver do seu utente e “o atendimento é personalizado e o serviço eficiente”, descrevem os seus responsáveis.

O Grupo H Saúde detém uma rede integrada de clínicas e farmácias, com particular enfoque na zona centro do país, pretendendo reforçar igualmente o objetivo de se tornar uma referência no sector. Neste momento está a constuir uma unidade de Hemodiálise com capacidade aproximada de 150 doentes renais.

“Os novos projetos do Grupo H Saúde permitirão criar novos postos de trabalho diretos e indiretos, oferecer os nossos serviços a mais utentes e irmos mais longe na introdução de novas técnicas de diagnóstico e tratamento”, sublinham os seu responsáveis.

“O Grupo H Saúde disponibiliza Serviços de Urgência, Bloco Operatório, Centro de Medicina Física e Reabilitação, unidade de Estomatologia com serviço de urgências, Análises clínicas, Medicina no Trabalho, Serviço de Apoio ao Domicilio, Farmácia, Consultas Externas com mais de 45 especialidades clínicas e um conjunto de diversos Meios Complementares de Diagnóstico”, informam.