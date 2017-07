Grupo SD lançou a 7ª edição da revista Pensar Fora da Caixa

A revista Pensar Fora da Caixa é editada pelo Grupo SD que lançou a 7ª edição em junho.

Decorreu em 8 de junho, o lançamento da 7ª edição da Revista Pensar Fora da Caixa, editada pelo Grupo SD.

O lançamento da revista teve lugar no Parque D. Carlos I, na cidade de Caldas da Rainha.

O evento, promovido e organizado pelo Grupo SD, realizou-se no lago junto da Casa dos Barcos, naquele parque, e contou com a presença de vários participantes na elaboração desta edição. Marcaram também presença o presidente da União de Freguesias de Nossa Sra. do Pópulo, Coto e São Gregório, Vítor Marques e o presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Tinta Ferreira.

Em completa consonância com o título da revista – PENSAR FORA DA CAIXA –, o Grupo SD criou uma atividade, com o intuito de divertir e marcar o momento com base no tema central desta edição da revista – «Envolver & Desenvolver».

Os participantes, divididos em grupos e assim distribuídos pelos barcos, disponibilizados pela União de Freguesias, foram incentivados a dar uma volta no lago do parque, depois de lhes ter sido entregue a nova revista Pensar Fora da Caixa, chegada até eles, também ela, de barco.

No editorial, o Dr. Sobreiro Duarte, CEO do Grupo SD, defende que “o envolvimento dos colaboradores nas organizações é fundamental para os resultados, quer organizacionais quer pessoais” e interroga-se por que razão é que estando os gestores e os colaboradores de acordo com esse princípio, o que que leva, por vezes, a que não seja posto em prática?

Escreve também Sobreiro Duarte que “Envolver, Desenvolver e Comprometer os colaboradores são fatores determinantes para todas as organizações” e sublinha a máxima: “Passa o tempo a ser feliz e a fazeres o que queres, em vez de fazeres o que queres na esperança de seres feliz.” A este respeito, argumenta, “cabe a todos nós, líderes e liderados, promover a «felicidade organizacional»”, pois trabalhando em conjunto tendo esse foco em mente, “garantidamente teremos pessoas mais produtivas e emocionalmente mais estáveis”.

No que respeita à comunicação, quer para dentro quer para fora das organizações, “sendo a linguagem corporal fator decisivo (…) por vezes não lhe damos a importância necessária”, quando afinal – e volta a um aforismo – “É mais importante a forma como dizes do que o que dizes.”

«Envolver & Desenvolver», o tema desta edição dá também o mote para o VIII Encontro Nacional do Grupo SD a realizar, igualmente em Caldas da Rainha, a 21 de outubro próximo.