Guia Prático do Empreendedor Agrícola na ESAS

MBIA leva Guia Prático do Empreendedor Agrícola à DRAP Liboa e Vale do Tejo, na Escola Superior Agrária de Santarém

A MBIA – McDonald’s Business InitiativeI for Agriculture (http://mbia.pt/guia-pratico-do-empreendedor-agricola/) – iniciativa que visa promover o desenvolvimento do setor agrícola nacional –realiza em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e Alimentação e a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT), uma sessão de Networking que tem como objetivos dar a conhecer o Guia Prático do Empreendedor Agrícola e casos de sucesso de empresas do sector agrícola e agroindustrial.

Esta sessão de Networking terá lugar no auditório da Escola Superior Agrária de Santarém (Quinta do Galinheiro – S. Pedro, 2001-904 Santarém), com o seguinte programa:

10h00 – Boas-vindas, por Elizete Jardim, diretora regional DRAPLVT

10h05 – Intervenção MBIA, por André Santos, Gestor de Qualidade da McDonald’s

10h20 – Apresentação do Guia Prático do Empreendedor Agrícola, por Cristina Mota Capitão, INOVISA

10h50 – Networking Session. Apresentação de caso: CAMPOTEC

11h20 – Perguntas e Respostas

11h35 – Encerramento

