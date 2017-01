Hidrografia portuguesa em calendário internacional

Imagens do Instituto Hidrográfico selecionadas para calendário internacional

O Instituto Hidrográfico (IH) participou no Teledyne CARIS Calendar contest 2017. Esta empresa é fornecedora de diversas aplicações utilizadas pelo IH, incluindo o processamento e gestão de dados da medição de profundidade (batimetria) dos oceanos e rios e a produção e gestão de informação cartográfica.

Das dezenas de imagens propostas por diversas instituições e empresas de todo o mundo, a votação on-line realizada pela CARIS selecionou três imagens submetidas pelo IH para o calendário de 2017, facto que representa a relevância e as singularidades dos levantamentos hidrográficos realizados pelo Instituto Hidrográfico português.

Esta imagem é de Valeira. são dados do fundo do rio adquiridos a montante da barragem da Valeira, no rio Douro. Este levantamento hidrográfico foi realizado pelo IH no âmbito do projeto Douro’s Inland Waterway 2020, a cargo da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA (APDL). Os dados de medição da profundidade foram adquiridos com recurso a um sondador multifeixe, e processados na aplicação CARIS HIPS and SIPS.

Neste caso veem-se dados batimétricos adquiridos na plataforma da ilha de Santa Maria, nos Açores, onde são visíveis diversas estruturas sedimentares, escorregamentos de lava, cones vulcânicos e afloramentos rochosos. Este levantamento foi realizado pelo IH no âmbito do projeto PLATMAR (PTDC/GEO-GEO/0051/2014, financiado pela FCT com o objetivo de estudar a evolução da ilha com base na morfologia submarina. Os dados batimétricos foram adquiridos pelo sondador multifeixe KONGSBERG EM 2040C e processados na aplicação CARIS HIPS and SIPS.