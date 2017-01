Incubar+Lezíria procura novas ideias de negócio

III Concurso incide nas áreas de Indústrias e Tecnologias de Produção, Aplicações e Tecnologias de Informação e Comunicação, Transportes, Mobilidade e Logística e Smart Cities

No âmbito do projeto Incubar+Lezíria, está já lançado o III Concurso de Ideias de Negócio, que desta vez vai aceitar candidaturas de projetos empresariais nas áreas de Indústrias e Tecnologias de Produção, Aplicações e Tecnologias de Informação e Comunicação, Transportes, Mobilidade e Logística e Smart Cities. Os interessados podem candidatar-se até 17 de fevereiro.

Esta iniciativa, realizada ao abrigo do projeto Incubar+Lezíria, pretende estimular o aproveitamento de ideias inovadoras e potenciar a criação de novas empresas na Lezíria do Tejo. Estão assim abertas as candidaturas para todos os que possuam uma ideia de negócio inovadora nas áreas indicadas. No final do concurso, o júri apurará três projetos vencedores, que terão direito a participar num Programa de Aceleração da Startup Santarém, apoiado por uma equipa de consultores e mentores de referência e a pré-incubação (3 meses) e incubação (6 meses) em sistema de co-working reservado na Startup Santarém ou no CNIRM – Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior. Os vencedores têm ainda direito a participar no NERSANT Business e ainda uma bolsa monetária para transformação da ideia de negócio em iniciativa empresarial.

Recorde-se que o projeto Incubar+Lezíria é uma ação coletiva dinamizada pela NERSANT, em parceria com o Instituto Politécnico de Santarém, Agrocluster Ribatejo e Desmor, e financiada pelo Alentejo 2020. Via promover o empreendedorismo qualificado e criativo, bem como o apoio aos empreendedores na criação e consolidação de novas empresas na região da Lezíria do Tejo, sobretudo em setores de alta e média-alta tecnologia e uso intensivo de conhecimento. Além deste haverá ainfa um quarto concurso.

Os interessados em avançar com candidatura ao III Concurso de Ideias de Negócio Incubar+Lezíria, podem submeter a mesma no portal do projeto, em http://incubarmaisleziria.nersant.pt/, onde está também disponibilizado o regulamento do concurso.