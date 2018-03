11 de fevereiro, Dia Mundial do Doente

Os doentes reumáticos têm direito a ser tratados por um reumatologista.

É URGENTE QUE A REUMATOLOGIA SEJA RECONHECIDA COMO A ESPECIALIDADE QUE TRATA AS DOENÇAS REUMÁTICAS

Doentes por tratar, diagnósticos por fazer, sintomas por reconhecer, patologias por diagnosticar. Este é o cenário da doença reumática em portugal – as doenças reumáticas podem tornar-se incapacitantes, e ainda são subdiagnosticadas.

No Dia Mundial do Doente, a Sociedade Portuguesa de Reumatologia alerta e sensibiliza para a conjuntura das Doenças Reumáticas em Portugal, numa tentativa de construir um sistema de saúde em que todo o doente reumático possa ser seguido por um reumatologista, tendo a possibilidade de ter um diagnóstico precoce e acesso a tratamento correto e atempado, de forma a minimizar a perda de qualidade de vida associada a estas doenças.

Embora as doenças reumáticas afetem 56% da população do nosso país, ainda são encontradas sérias dificuldades no que diz respeito ao acesso à especialidade, o que se traduz em muitos casos de doentes não diagnosticados e, consequentemente, não medicados, ou seja, doentes que não estão a ser tratados e acompanhados por reumatologistas. Adicionalmente, apesar de ter havido uma evolução muito positiva no que diz respeito ao acesso a cuidados médicos na área da Reumatologia, ainda há zonas de Portugal onde o acesso à especialidade encara graves dificuldades.

A somar a estes fatores, um terço dos doentes que sofrem de doença reumática não reconhece os sintomas. As doenças reumáticas constituem a primeira causa de invalidez e de reformas antecipadas por doença, estão associadas ao maior número de procura de cuidados de saúde primários e são as que mais qualidade de vida retiram aos doentes. Este é o cenário que deverá ser alterado e pelo qual a SPR tem lutado junto da tutela e organizações de saúde.

Uma vez que as doenças reumáticas se caracterizam, de forma geral, por quadros inflamatórios nas articulações, é evidente que um maior tempo de espera de consulta se traduz numa progressão da doença. Como tal, quando estes doentes chegam ao especialista, já estão num estado em que o tratamento pode não ter a mesma eficácia que tem em pessoas diagnosticadas atempadamente.

O que deverá ser revisto e intervencionado na opinião da SPR?

Nas palavras do presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, Dr. José Canas da Silva, “é importante que estas doenças sejam diagnosticadas o mais precocemente possível dado que, quando assim não acontece, podem deixar o doente com incapacidade grave. Para que isso seja possível, é urgente que se construa uma rede de referenciação organizada e que funcione corretamente, ao mesmo tempo que é preciso que a reumatologia seja, de uma vez por todas, reconhecida como a especialidade que trata as doenças reumáticas!”

Identificado o panorama nacional, é necessário intervir junto das entidades competentes, num esforço conjunto por um maior reconhecimento destas doenças e por um melhor funcionamento do sistema de saúde, pois só deste modo se consegue garantir que o doente tenha um acompanhamento médico adequado às suas necessidades.

Fonte: Sociedade Portuguesa de Reumatologia