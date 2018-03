24 milhões do PO SEUR para a Lezíria do Tejo

Projetos na Lezíria do Tejo com 24 milhões do PO SEUR.

Até ao passado dia 6 de fevereiro o PO SEUR aprovou projetos nos concelhos da Lezíria do Tejo que contaram com um apoio de 24 milhões de euros de Fundo de Coesão.

Os projetos aprovados pelo PO SEUR nos Municípios da Lezíria do Tejo abrangem nove áreas de intervenção deste programa, que incluem investimentos na produção de energia através de fontes renováveis (biomassa) e a melhoria da eficiência energética, bem como investimentos para reforço e melhoria da qualidade dos sistemas ambientais, designadamente nas infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e de valorização de resíduos urbanos. Estas áreas contaram com mais de metade do total do financiamento aprovado: 13,1 milhões de euros.

Seguiu-se o domínio da prevenção e gestão de riscos, com investimentos em meios de emergência e ações estruturais para evitar acidentes graves e catástrofes, com 4,4 milhões de euros, bem como intervenções para prevenção e gestão de riscos de cheias e inundações, com um total de 3,9 milhões de euros.

O restante montante foi atribuído a investimentos que visam reforçar a adaptação às alterações climáticas, a redução de incêndios florestais, o apoio a instrumentos de planeamento, monitorização e comunicação e ações inovadoras para a prevenção e gestão de riscos.

Dos concelhos que fazem parte da Lezíria do Tejo, Santarém e Chamusca são aqueles que até ao momento mais beneficiaram dos apoios comunitários atribuídos através do PO SEUR, com 6,3 e 5,9 milhões de euros de Fundo de Coesão respetivamente. Seguem-se os concelhos do Cartaxo com 3,8 milhões, Benavente com 2,3 milhões, Almeirim (1,9 milhões), Golegã (1,3 milhões), Salvaterra de Magos (1 milhão), Rio Maior (388 mil), Azambuja (307 mil), Alpiarça (243 mil) e Coruche (200 mil).

A NUT II Alentejo e Ribatejo viu aprovadas 179 candidaturas ao PO SEUR, com Despesas Elegíveis Totais de 171 408 234€ a que corresponde um Financiameno Comunitário de 134.173.298€.

Daquelas 179 candidaturas aprovadas, a Lezíria do Tejo configurada na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo com os seus 11 municípios e integrada na NUT II Alentejo e Ribatejo, detém 36 candidaturas, com Despesas Elegíveis Totais de 35 851 349€ e com um Financiamento Comunitário de 24 673 261€.

Quanto ao restante território da NUT II Alentejo e Ribatejo foram aprovadas:

No Alto Alentejo , 22 candidaturas, com Despesas Elegíveis Totais de 5 952 340€ com um Financiamento Comunitário de 5 045 131€.

, 22 candidaturas, com Despesas Elegíveis Totais de 5 952 340€ com um Financiamento Comunitário de 5 045 131€. No Alentejo Central , 27 candidaturas, com Despesas Elegíveis Totais de 13 108 932€ com um Financiamento Comunitário de 11 193 284€.

, 27 candidaturas, com Despesas Elegíveis Totais de 13 108 932€ com um Financiamento Comunitário de 11 193 284€. No Alentejo Litoral , 39 candidaturas, com Despesas Elegíveis Totais de 40 888 731€ com um Financiamento Comunitário de 35 048 939€.

, 39 candidaturas, com Despesas Elegíveis Totais de 40 888 731€ com um No Baixo Alentejo, 50 candidaturas, com Despesas Elegíveis Totais de 53 781 026€ com um Financiamento Comunitário de 45 689 680€.

No item Rio Maior são mencionadas as seguintes 6 candidaturas aprovadas que representam um total elegível de 447 163,00€ ao qual corresponde um Financiamento Comunitário de 380 089,00€.

Essas candidaturas são as seguintes: