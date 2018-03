2º Campo de Trabalho Internacional Fountains of Youth

O Campo de Trabalho Internacional «Fontes de Juventude» – 2ª edição» descrito pela H2O.

— Durante os vários projetos que a H2O participou e organizou, nunca tivemos um grupo como este. Vinte pessoas de diferentes países que, sem se conhecerem, trabalharam juntas com uma imensa dedicação, motivação e esforço que nos surpreendeu a todos.

Começámos o primeiro dia do projeto Fountains of Youth – 2nd round, com jogos “quebra-gelo”, que serviram para nos conhecermos um pouco melhor mas logo reparámos que a afinidade era imensa. Nesse mesmo dia, houve um «jogo de vila» para que ficassem a conhecer um pouco de Arrouquelas e dos nossos locais mais importantes e claro, com um dia de tanto calor, o divertimento e boa disposição era essencial. No dia seguinte os trabalhos começaram e a restauração das 5 fontes da aldeia era a prioridade. A Fonte da Breja, que no ano passado também teve a maior intervenção, viu o seu espaço ser completamente transformado e hoje, finda a atividade, podemos ver uma evolução para um espaço de lazer para toda a população de Arrouquelas e não só. É nossa intenção que a Fonte passe a ser um local onde se possa passar uns momentos de lazer, como churrascos, festas e até para a visualização de filmes ao ar livre (atividade que fizemos com os nossos participantes na noite de 26 de julho).

No domingo dia 23, da parte da tarde, os participantes puderam ir à Piscina Municipal e exterior de Rio Maior e na sexta-feira dia 28 houve um passeio até à belíssima praia da Nazaré. Foi um dia de descontração entre os participantes, com praia, banhos e brincadeiras. No final do dia visitámos Óbidos e as Marinhas do Sal de Rio Maior. Porque nem só de trabalho vive o Homem e nós aqui na H2O prezamos não só o trabalho como também todos os momentos de lazer que são importantes.

Na quarta-feira dia 27 tivemos a visita da Dra. Sílvia Vermelho, representante da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, da diretora regional do IPDJ a Dra. Eduarda Marques, da Dra. Otília Chaves do Associativismo Jovem de Lisboa e Vale do Tejo, da presidente da Câmara a Dra. Isaura Morais e o presidente da Junta de Freguesia de Arrouquelas, Mário Pião. Foi com a maior honra que ouvimos o nosso projeto ser homenageado nas palavras dos nossos convidados e com isto a confirmação de que o nosso trabalho árduo estava a valer a pena. No dia 29, penúltimo dia e o dia em que terminámos a construção da wikihouse, a nossa presidente da Câmara veio-nos visitar uma segunda vez para ver a Fonte e a sua nova aparência. Com a entrega dos certificados e a foto de grupo da praxe, ficou assim terminada a edição 2016 do nosso Campo Internacional de Trabalho voluntário.

Podemos ainda adicionar que os últimos dias do Projeto coincidiram com a Festa Anual de Arrouquelas onde os participantes tiveram a oportunidade, não só de conhecer os nossos típicos arraiais de verão, como também grupos, cantores e comediantes portugueses.