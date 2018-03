A rua por trás do Bairro Social de Vale de Óbidos

Construção de uma verdadeira rua por trás do Bairro Social de Vale de Óbidos pode estar para breve.

Resolvidas as maiores dificuldades, a construção de uma verdadeira rua que substitua aquilo que lá está no estado que as fotografias ilustram, que passa por trás do Bairro Social de Vale de Óbidos já só estará pendente de questões de pormenor, como ponderou hoje o vereador João Lopes Candoso.