Alvaiázere vai ter Escola do Benfica

Escola do Benfica vai funcionar em parceria com o Grupo Desportivo de Alvaiázere.

Esta quinta-feira, 8 de março, o Município de Alvaiázere firmou dois contratos-programa de desenvolvimento desportivo, consubstanciando um enorme e efetivo apoio à prática e fomento da atividade desportiva no concelho de Alvaiázere, no sul do distrito de Leiria, encostado ao norte do distrito de Santarém.

Um dos contratos-programa vai possibilitar a criação de uma Escola de Futebol do Benfica, que irá funcionar em parceria com o Grupo Desportivo de Alvaiázere, e que garantirá a formação desportiva das camadas jovens do clube local, representando uma oportunidade e um suplemento importante para a captação e atração de mais juventude para a prática do desporto, quer deste concelho quer de concelhos vizinhos. O programa entra em vigor já em março e poderá decorrer até junho de 2022, representando um investimento financeiro anual médio de 25 000 euros.

Outro contrato-programa envolve diretamente o Grupo Desportivo de Alvaiázere no qual a autarquia deposita a responsabilidade pela promoção de diversas modalidades desportivas amadoras. Representando um investimento municipal de 18 000 euros a transferir em 2018, este contrato-programa contempla diversos apoios logísticos, como a cedência da utilização das infraestruturas desportivas municipais.

O Município alvaiazerense aumenta assim, significativamente, o investimento em desporto e juventude, aumentando paralelamente a exigência face a metas e objetivos a atingir por cada uma das entidades beneficiárias dos apoios públicos.

Em vista está também a rendibilização do parque desportivo municipal no fomento de novas dinâmicas da juventude e, com estas, o aumento da atratividade do território e a qualificação da oferta desportiva concelhia.