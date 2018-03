Andebol: NA ESDRM com embates decisivos à vista

Campeonato Nacional de Andebol da 3.ª Divisão – Zona 3 – 12.ª Jornada

Núcleo de Andebol da ESDRM 24-19 Grupo Experimental de Ponte de Sor.

O jogo, da 12.ª jornada, realizou-se no sábado, 17/2/2018, no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.

O Núcleo de Andebol da Escola Superior de Desporto de Rio Maior teve pela frente uma equipa do Grupo Experimental de Ponte de Sor que não tendo surpreendido mostrou-se claramente mais bem preparada e mais eficaz do que a que encontrou na 5.ª jornada, quando a defrontou na 1.ª volta do campeonato, em Ponte de Sor, vencendo-a nessa altura por 24-31.

Todos os resutados da 12.ª jornada:

AA Almeirim 28-31 NA Samora Correia

NA Entroncamento 32-26 NDA Pombal

Cister SA 22-22 Batalha AC

NA ESDRM 24-19 GE Ponte de Sor

A vitória, agora em Rio Maior, sobre os ponte-sorenses, e ainda com dois jogos em atraso (NA ESDRM-NA Samora Correia e Cister SA-NA ESDRM), permite à equipa riomaiorense manter-se na corrida ao 1.º lugar, com 26 pontos, menos 5 do que a equipa samorense e menos 2 que o 2.º classificado que é o Cister SA.

O jogo em atraso, da 10.ª jornada (20/1/2018), com o NA Samora Correia (que ganhou na 1.ª volta por 26-25) foi adiado para o próximo sábado, 25/2/2018, devendo realizar-se no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior, com início às 20 horas.

O outro jogo em atraso, da 9.ª jornada (13/1/2018), deverá cumprir-se no dia 2/3/2018, na Escola D. Pedro I, de Alcobaça. Recorde-se que na 1.ª volta o NA ESDRM ganhou, em casa, por 26-25.