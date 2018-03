Andebol – NA ESDRM é Vice-campeão da Zona 3

Campeonato Nacional de Seniores Masculinos de Andebol da 3ª Divisão

O NA Samora Correia é o Campeão da Zona 3 e o NA ESDRM o Vice-campeão.

Dada a derrota caseira frente ao Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC) no passado dia 25 de fevereiro e tendo em conta que o Cister Sport de Alcobaça (Cister SA) parecia estar de pedra e cal no 2.º lugar da prova, já não se previa que o Núcleo de Andebol da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (NA ESDRM) conseguisse melhor do que a 3.ª posição no final do campeonato mas não foi isso que aconteceu.

De facto, o Núcleo de Andebol da Escola Superior de Desporto de Rio Maior superou todas as expectativas indo na sexta-feira, 2 de março, a Alcobaça vencer o Cister SA em jogo em atraso da 9.ª jornada e no sábado recebendo o NA Entrocamento, jogo da 14.ª e última jornada de que também a equipa riomaiorense saiu vencedora.

NA ESDRM e Cister SA terminaram o campeonato com 36 e 35 pontos, respetivamente.

RESULTADOS DOS DOIS ÚLTIMOS JOGOS DO NA ESDRM:

→ 2/3/2018 | Cister SA 24-25 NA ESDRM (jogo em atraso da 9.ª jornada)

→ 3/3/2018 | NA ESDRM 31-27 NA Entroncamento (14.ª e última jornada da Zona 3).

RESULTADOS DA 14.ª E ÚLTIMA JORNADA DA ZONA 3 (3/3/2018):

→ AA Almeirim 27-25 Batalha AC

→ NA ESDRM 31-27 NA Entroncamento

→ NA Samora Correia 41-24 GE Ponte de Sor

→ Cister SA 30-18 NDA Pombal

CLASSIFICAÇÃO FINAL (nr.: acertada com a da Federação Portugesa de Andebol):

1.º – NA Samora Correia – 40 pontos

2.º – NA Escola Superior de Desporto de Rio Maior – 36 pontos

3.º – Cister SA – 35 pontos

4.º – 3A – AA Almeirim – 31 pontos

5.º – Batalha AC – 28 pontos

6.º – GE Ponte de Sor – 19 pontos

7.º – NDA Pombal – 18 pontos

8.º – NA Entroncamento – 17 pontos.

SORTEIO DA FASE SEGUINTE MARCADO PARA 5 DE MARÇO

Da Zona 3 estão apurados para a fase seguinte do Campeonato Nacional da 3ª Divisão, Núcleo de Andebol de Samora Correia, NA ESDRM (Rio Maior), Cister SA (Alcobaça) e 3A – AA Almeirim, que irão defrontar-se entre si e também com o Lagoa Académico Clube (Algarve), o Independente Futebol Clube Torrense (Seixal), o Clube Desportivo de Mafra e o Clube Oriental de Lisboa.

O sorteio terá lugar na segunda-feira, dia 5 de março.