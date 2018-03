C.R.C. Assentiz – a Melhor Tasquinha 2018

O Centro Recreativo e Cultural de Assentiz arrebatou o Prémio Melhor Tasquinha 2018.

Está concluída a 33.ª edição das Tasquinhas de Rio Maior. Como é habitual fecharam com a entrega do Prémio Melhor Tasquinha, que decorreu no domingo à noite, na Tenda TasquinhasFest. Um novo modelo de entrega tornou o ato mais célere; os representantes de cada uma das 24 tasquinhas concentraram-se em grupo no palco, juntamente com os presidentes das respetivas Juntas de Freguesia presentes, a presidente da Câmara, Isaura Morais, os vereadores Luís Filipe Santana Dias (responsável pelos Mercados e Feiras) e Migue Santos bem como os elementos júri: Carlos Neto, 1.º secretário da mesa da Assembleia Municipal, Ricardo Madeira membro diretivo da Associação Empresarial do Concelho de Rio Maior, e João Levezinho, um dos fundadores da Feira das Tasquinhas de Rio Maior e o homem que lançou a ideia da sua criação.

Cada representação recebeu uma miniatura da Maria Tasca, figura criada pelo cartoonista António Maia e que é a marca das Tasquinhas na respetiva publicidade.

Ponderada a classificação do Prémio Melhor Prato valendo 35%, a votação no seio de cada tasquinha naquelas que entendiam ser as melhores tasquinhas equivalendo o total apurado a 50% e adicionados os restantes 15% do peso das escolhas do júri, os três prémios, remunerados, correspondentes ao Prémio Melhor Tasquinha, foram atribuídos e entregues:

– o 1.º prémio, de 750,00€, à tasquinha do Centro Recreativo e Cultural de Assentiz (união de freguesias de Marmeleira e Assentiz);

– o 2.º prémio, de 500,00€, à tasquinha da Associação Recreativa e Desportiva de Póvoas (freguesia de Fráguas); e

– o 3.º prémio, de 250,00€, à tasquinha da Associação de Melhoramentos de São Sebastião (freguesia de S. Sebastião).

Estas três tasquinhas ganharam ainda o direito de estarem abertas na Frimor 2018.

A presidente da Câmara agradeceu a todos os que trabalharam para dar corpo a esta edição das Tasquinhas de Rio Maior.

texto e fotos: Carlos Manuel