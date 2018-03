Cresce a popularidade do ténis e do padel em Rio Maior

Escola de Ténis e Padel de Rio Maior regista adesão crescente de desportistas.

Ao fim de dois meses de actividade, a Escola de Ténis e Padel de Rio Maior regista uma adesão crescente de desportistas que experimentam estas modalidades nos courts do Complexo Desportivo.

As aulas da Escola de Ténis e Padel de Rio Maior começaram no início de 2018, com ténis para jovens e adultos, estando já a funcionar em pleno, com 25 alunos a frequentarem as aulas às quartas-feiras, sextas-feiras e sábados.

As aulas de padel pricipiaram em fevereiro, com três turmas a funcionar às segundas-feiras, nos horários das 18 horas, 19 horas e 20 horas. O court de padel tem registado um aumento significativo da taxa de utilização, principalmente no período pós laboral e fins de semana no período da manhã.

As inscrições nas aulas da Escola de Ténis e Padel continuam abertas ao longo de toda a época desportiva, podendo ser feitas na secretaria das Piscinas Municipais.

Para quem quiser iniciar ou melhorar o seu nível de prática do padel, a Escola de Rio Maior é uma excelente solução, com turmas de apenas 3 alunos e professores experientes, proporcionando as melhores condições para a aprendizagem ou a evolução!

Torneios de Padel e Ténis

Nos dias 3 e 4 de março realiza-se em Rio Maior o Torneio de Ténis Tasquinhas 2018; será pois o primeiro torneio com o nome do grande certame anual de gastronomia da cidade e do concelho. Tal como o Torneio de Padel de Inverno, que se encontra atualmente a decorrer, o Torneio de Ténis Tasquinhas 2018 será também um torneio social com o objetivo de proporcionar a todos os apaixonados desta modalidade, além de momentos de lazer e convívio, também jogos com alguma competitividade.

O Torneio de Padel de Inverno está na sua fase inicial de competição entre os dois grupos, com a participação de 12 duplas de jogadores. Os jogos finais vão disputar-se no sábado, 24 de março.

No início do mês de dezembro realizou-se o primeiro Torneio de Padel em Rio Maior, com participação de 10 duplas, com Luís de Deus e José Mário a sagrarem-se vencedores. Depois desse primeiro torneio que, refere a Desmor, “decorreu de forma muito positiva”, a aposta é agora noutro torneio, com maior número de duplas e competitividade.