Diga 33 à terceira 3.ª feira de cada mês

Ouvir os poetas.

É uma programação para um ano inteiro. No Teatro da Rainha, nas Caldas, o riomaiorense Henrique Manuel Bento Fialho é o responsável pelo Diga 33, poesia no teatro às terceiras terças-feiras de cada mês. Um conjunto de colóquios mensais para escutar o som das palavras, diretamente saídas a boca de quem as escreveu. A entrada é gratuita, a partir das 21h30, e provavelmente à saída terá conversas ocasionais, livros baratos e um ou outro copo de vinho.

Na terça-feira, dia 20 de fevereiro, a conversa aconteceu com Paulo da Costa Domingos, escritor, editor e antiquário de livros. Falou da sua poesia, do seu percurso literário e pessoal, dos livros que publicou, dos livros que editou da sua Frenesi. Falou também das suas ideias, inspirações e lutas, algumas com histórias e história na publicação de livros em Portugal.

A editora Frenesi foi o seu projeto principal, mas também deixou marca na &Etc, onde colaborou com Vítor Silva Tavares.

Os seus poemas foram publicados na Frenesi, &Etc, Antígona e Averno, entre outras casas editoriais, pequenas, mas independentes.

A 20 de março haverá nova sessão, desta vez com Manuel A. Domingos, autor e editor nas edições Medula.

Manuel Silva