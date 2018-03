Mais duas boas notícias do Rio Maior Sport Clube para os adeptos.

Na semana em que a assembleia geral do clube, de 22 de fevereiro de 2018, aprovou por unanimidade o Relatório de Contas de 2017, e também por unanimidade dos associados aprovou um voto de louvor aos sócios ex-colaboradores Jorge Teigas e Fernando Jesus, à 14ª jornada, cumprida no domingo, dia 25, o Rio Maior Sport Clube atingiu o topo da classificação geral do Campeonato Distrital de Futebol de Seniores da 2ª Divisão de Santarém mercê da sua vitória sobre a equipa da Casa do Povo do Pego (por 2-3), conjugada com o ganho de apenas 1 ponto do Tramagal Sport União, que liderava isolado e que empatou (0-0) no Parque Desportivo de Atalaia, frente à União Desportiva Atalaiense.

André Sousa, Henrique Graça e Luís Barbosa foram os autores dos golos do RMSC no Pego. Na sua rede social o clube queixa-se de uma arbitragem “muito penalizadora”, dada a expulsão de 3 dos seus jogadores.

A quatro jornadas do final da Série A, Rio Maior SC e Tramagal SU têm agora 32 pontos e uma vantagem de 6 pontos sobre o 3º classificado – precisamente a União Atalaiense – mas apresentam quadros estatísticos diferentes um do outro:

O Tramagal tem 9 vitórias, 5 empates e zero derrotas, tendo marcado 25 golos e sofrido 9.

O Rio Maior SC tem 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, tendo apontado 44 golos e sofrido 15. Curiosamente, um dos empates foi em casa com o Tramagal e uma das derrotas… com o Tramagal, no Campo Comendador Duarte Ferreira, pela margem mínima (2-1), na primeira volta da prova.

Na Série A, resta aos verde alvinegros de Rio Maior receberem o Alferrarede e a Liga Ortiga e visitarem o Atlético Clube de Pernes e o Espinheirense. Por sua vez o Tramagal SU irá receber a Associação Aldeiense e o Alferrarede, visitando a CP Pego (o segundo melhor ataque da Série A, com 42 golos marcados mas 31 sofridos) e o Atlético de Pernes.