O Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha Atlética 2018 está marcado para 7 de abril.

A 27.ª edição do Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha Atlética vai realizar-se no sábado, dia 7 de abril, nas artérias centrais da cidade, envolventes ao Jardim Municipal.

Esta edição está mais uma vez entre as melhores do mundo, fazendo parte do 16.º World Challenge de Marcha da Federação Internacional de Atletismo. Conta igualmente com a participação dos melhores atletas nacionais e internacionais.

A partir das 15h30, com a marcha jovem de promoção, tem início um programa para diversos escalões, estando as provas internacionais agendadas para as 17h30 e 17h42 – 20 km femininos e 20 km masculinos, respetivamente.

Para assinalar o Dia Mundial da Saúde decorrerão também ao longo do dia, no jardim municipal, muitas atividades desportivas e de lazer abertas à participação de todos.

O Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha Atlética resulta de uma organização conjunta da Câmara Municipal de Rio Maior, da Desmor EM, SA e do Clube de Natação de Rio Maior, contando com o apoio da Associação de Atletismo de Santarém, da Federação Portuguesa de Atletismo e da IAAF – Associação Internacional. Conta igualmente com o apoio de várias entidades e empresas da região.

Fonte: Desmor