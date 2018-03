GNR Rio Maior detém assaltantes de armazém

Na sua ação de combate à criminalidade, a Guarda Nacional Republicana deteve assaltantes de armazém de um hipermercado em Rio Maior e traficante de drogas em Benavente.

Na terça-feira, 27/2/2018, em Rio Maior a Guarda Nacional Republicana deteve dois homens por furto em armazém pertencente a um dos hipermercados da cidade.

Após vários furtos ocorridos naquele local, o responsável do espaço comercial formalizou a queixa o que permitiu à GNR avançar na investigação; esta viria a resultar na deteção dos indivíduos envolvidos no furto a acarretarem os bens do interior do armazém para uma viatura, tendo por isso sido detidos em flagrante delito, descreve o Comando Terriotorial de Santarém.

Uma busca domiciliária a casa dos suspeitos permitiu a apreensão de:

300 garrafas de vinho;

100 garrafas de bebidas espirituosas;

238 produtos de mercearia;

200 lacticínios;

150 produtos de limpeza;

100 produtos de charcutaria;

30 produtos de higiene;

20 embalagens de lâminas.

Os suspeitos, com 26 e 49 anos de idade, foram detidos para serem presentes no Tribunal Judicial de Rio Maior nesta quarta-feira, 28 de fevereiro.

Nesta operação, os militares do Posto Territorial de Rio Maior contaram com o empenhamento do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém.

Homem detido em Benavente por tráfico de estupefacientes

Também ontem, 27 de fevereiro, mas em Benavente, a GNR deteve um homem de 27 anos de idade, por tráfico de estupefacientes naquela vila, sede de concelho do mesmo nome.

O indivíduo já estava referenciado por tráfico de estupefacientes, tendo sido detetado pelos militares do Posto Territorial local, quando se fazia transportar num velocípede elétrico. Quando lhe deram ordem de paragem, o homem pôs-se em fuga mas foi imediatamente intercetado pela patrulha. Veio a verificar-se que tinha na sua posse 296 doses de haxixe, pelo que foi detido.

Constituído arguido, ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.