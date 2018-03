ID – A Tua Marca na Net celebra o Dia da Internet Mais Segura, em Rio Maior.

Na passada 4.ª feira, dia 21 de abril, os alunos do 3.º ciclo do Agrupamento Fernando Casimiro Pereira da Silva tiveram a oportunidade de assistir no cineteatro da nossa cidade à representação da peça de teatro intitulada ID – A Tua Marca na Net. Esta atividade faz parte da celebração do Dia da Internet Mais Segura, que tem como objetivo informar e alertar os jovens sobre os perigos da navegação na internet bem como os cuidados a ter, já que todos contribuem para a construção e preservação da sua identidade digital.

A referida peça é apresentada por um grupo de atores de todos conhecidos através da televisão, Pedro Górgia, Alexandre Silva e Tiago Aldeia, que dinamizam em parceria com a Fundação PT desde 2011 este projeto numa ação que integra um programa mais abrangente neste âmbito designado Comunicar em Segurança; o objetivo primordial consiste em promover um uso saudável e adequado da internet, fazendo uma gestão positiva, profícua e significativa da identidade digital de cada um.

Ao longo da peça são apresentadas aos alunos um conjunto de situações que, fazendo parte do quotidiano de todos, lhes permitem identificar (revendo-se em algumas) e, dessa forma, refletir sobre múltiplos comportamentos inadequados e respetivas consequências. A implementação desta estratégia ao longo dos diferentes momentos possibilita veicular mensagens extremamente importantes no meio das muitas gargalhadas e aplausos arrancadas pelo elenco.

As verbas angariadas neste tipo de ação são doadas pela parceria a instituições que dinamizam outros projetos no âmbito da educação o que torna este projeto de sensibilização também numa ação com forte componente de solidariedade social, para a qual todos os alunos e professores contribuíram.

A navegação segura na internet e uma boa utilização dos ambientes digitais depende da consciencialização e da adoção de comportamentos adequados por parte de todos nós!

Texto: Anabela Brígida