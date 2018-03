Jovens do BE formalizam Coordenadora Distrital de Santarém

Riomaiorense Francisco Pascoal lidera a lista à primeira Coordenadora Distrital de Jovens do Bloco de Esquerda de Santarém.

Francisco Pascoal (foto), que foi o candidato do Bloco de Esquerda (BE) à presidência da Câmara Municipal de Rio Maior nas Autárquicas 2017, encabeça a única Moção de Orientação que foi apresentada à Conferência de Jovens que se vai realizar no Entroncamento, no próximo sábado, 24 de fevereiro e na qual será formalizada a primeira Coordenadora Distrital de Jovens do Distrito de Santarém que perfilham as ideias do BE.

A Moção de Orientação tem como título «Um Distrito mais Jovem». A lista proponente, liderada por Francisco Pascoal, integra representantes de todos os concelhos do distrito de Santarém onde o Bloco de Esquerda tem jovens organizados.

Os trabalhos da Conferência de Jovens, a realizarem-se na sede do Bloco de Esquerda no Entroncamento, têm o seu início previsto para as 14h30 e são precedidos de um almoço a ser servido no restaurante Terminal, na mesma cidade (inscrições até sexta-feira para o 913 818 822).

Para a sessão de encerramento está anunciada a participação dos deputados à Assembleia da República, Isabel Pires e Carlos Matias.

A Coordenadora a ser agora formalizada substituirá o grupo de trabalho de âmbito distrital em que os jovens bloquistas têm estado organizados.