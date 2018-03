Maior stand na BTL volta a ser o da ERTAR

De 28 de fevereiro a 4 de março na FIL, Turismo do Alentejo e Ribatejo com o maior stand da BTL entre mais de mil expositores.

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR) estará presente na 30.ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, com uma preenchida agenda de eventos e com o maior stand daquela que é considerada a feira de referência para a indústria do turismo nacional e internacional.

Será o quarto ano consecutivo em que a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo terá o maior stand do certame, desta vez com um espaço de 1 296 m², que contará com a participação de 52 municípios, da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e de 41 empresas.

As pessoas que visitarem o stand poderão contar com provas de vinhos, degustação de produtos tradicionais, show cookings e concertos que prometem animar o espaço durante os cinco dias da BTL.

A decoração do stand será inspirada na campanha promocional «Desligue», um conceito inspirado nas características únicas das regiões do Alentejo e Ribatejo, que desafia os turistas a “desligar” do stress do dia-a-dia para viverem momentos únicos e inesquecíveis.

Afirma o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva: “Todos os anos temos o objetivo de mostrar o melhor da nossa região. A nossa oferta é verdadeiramente única e quem nos visita encontra tranquilidade, história e cultura, natureza, gastronomia de qualidade e muito mais. Por essa razão somos muito procurados por portugueses e estrangeiros que precisam de se ‘desligar’ das suas rotinas.”

Observe a seguir a programação completa do stand da ERTAR: