Manuscritos de Alcobaça – II Ciclo de Conferências

II Ciclo de Conferências sobre os Manuscritos de Alcobaça tem a sua primeira sessão a 9 de março de 2018.

A primeira sessão do II Ciclo de Conferências sobre os Manuscritos de Alcobaça. Materialidades, temas e problemas, terá lugar na Sala das Conclusões do Mosteiro de Alcobaça, agora em março, no dia 9, com início às 15 horas, com o seguinte programa:

Recuperação do passado para uma leitura no futuro – Uma intervenção de conservação. Alcobacense 166 | Teresa Lança Ruivo [Biblioteca Nacional de Portugal].

| [Biblioteca Nacional de Portugal]. No coração da liturgia monástica: os colectários de Santa Maria de Alcobaça | Catarina Fernandes Barreira [Instituto de Estudos Medievais, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa].

Esta iniciativa integra a programação geral do Ano Europeu do Património Cultural.

Na imagem pode inteirar-se dos programas de todas as sessões a realizar.