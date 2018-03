Ministro das Florestas em Bouceiros

Estava anunciada a visita do secretário de Estado mas apareceu o próprio ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

Estava anunciada a visita do secretário de Estado mas apareceu o ministro em pessoa e Miguel João de Freitas foi com ele. Aconteceu no vizinho concelho de Porto de Mós.

O lugar de Bouceiros, na freguesia de Alqueidão da Serra, foi nesta última segunda-feira, palco da visita do ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos que estava acompanhado do secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel João de Freitas. A visita inscreveu-se no âmbito dos trabalhos de limpeza de faixas de gestão de combustível junto dos aglomerados populacionais, no quadro da Defesa da Floresta Contra Incêndios.

Acompanhados pelo presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós, Jorge Vala, o presidente do conselho diretivo do ICNF, Rogério Rodrigues e a diretora do departamento de Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo, Maria Jesus Fernandes, ministro e secretário de Estado tiveram oportunidade de ver in loco a realização dos trabalhos de limpeza, assim como o seu resultado.

O presidente do Conselho Diretivo do ICNF, explicou a aplicação prática da Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro, nos termos do disposto no artigo 153º – Regime excecional das redes secundárias de faixas de gestão de combustível, e aproveitou a oportunidade para esclarecer algumas situações que têm suscitado dúvidas junto dos proprietários, nomeadamente a distância entre árvores e a necessidade ou não de corte de algumas delas.

A visita teve continuação em Bezerra, Serro Ventoso, onde a Câmara Municipal de Porto de Mós se encontra a proceder a trabalhos de limpeza num dos mosaicos complementares, com uma área de 39,83 hectares.

A execução deste trabalho acontece no âmbito da candidatura «Abertura de mosaicos de parcelas de gestão de combustível complementares da rede primária a instalar em Porto de Mós», do POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência do Uso de Recursos, financiada a 85% e que abrangerá 54,74 hectares, num investimento total de 52 919,44 €.

Como tem sido bastamente divulgado o prazo de limpeza dos terrenos termina a 15 de março. Até lá, a Câmara de Porto de Mós vai realizando sessões de esclarecimentos e sensibilização dos proprietários dos terrenos. Ainda nesta segunda-feira, dia 26, realizou-se a de Alqueidão da Serra. Hoje, terça, 27, será a vez de Arrimal e Mendiga, seguindo-se Serro Ventoso a 28 de fevereiro e em março, Pedreiras no dia 2, Alvados e Alcaria no dia 5, Mira de Aire a 6, Juncal a 7, Calvaria de Cima no dia 9 e São Bento no dia 12.