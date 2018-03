Novidades nas Tasquinhas de Rio Maior

Apostas da organização das Tasquinhas 2018 podem revelar-se interessantes.

Novidades nos bilhetes, relocalização do Espaço Show Cooking e mexidas no horário do Espaço TasquinhasFest são três das inovações introduzidas pela organização das Tasquinhas de Rio Maior 2018.

O certame, que vai na sua 33ª edição, mantém o orçamento do ano passado: 85 000 euros.

A parceria organizadora formada pela Câmara Municipal, que tem agora à frente do sector de Mercados e Feiras o vereador e vice-presidente Luís Filipe Santana Dias, e pela Associação Empresarial do Concelho de Rio Maior, quis refrescar o modelo que enformava as Tasquinhas não na sua filosofia mas sim nalguns aspetos da forma e na relação com a comunidade e os visitantes. Por exemplo, no que respeita aos bilhetes foi diversificada a “oferta”; agora há:

O Bilhete Normal a 1,50€.

a 1,50€. O Bilhete Desconto a 1,00€ mediante apresentação do Cartão Jovem, Cartão RM 65 e para estudantes e bombeiros.

a 1,00€ mediante apresentação do Cartão Jovem, Cartão RM 65 e para estudantes e bombeiros. O Bilhete Família a 3,00€ que dá direito à entrada até 2 adultos + 2 crianças (dos 13 aos 17 anos de idade).*¹

a 3,00€ que dá direito à entrada até 2 adultos + 2 crianças (dos 13 aos 17 anos de idade).*¹ O Bilhete Fim de semana , também a 3,00€ e sob a forma de pulseiras de uma cor para o primeiro fim de semana e outra cor para o segundo fim de semana. Estas pulseiras visam propiciar mais mobilidade às pessoas .*²

, também a 3,00€ e sob a forma de pulseiras de uma cor para o primeiro fim de semana e outra cor para o segundo fim de semana. Estas pulseiras visam propiciar mais mobilidade às pessoas .*² E o Bilhete Evento.

*¹ Crianças até aos 12 anos de idade não pagam bilhete.

*² Pulseiras em pré venda a partir de 21/2/2018 na bilheteira do Cineteatro Municipal.

Nota: de segunda a quinta-feira a entrada é gratuita.

Ainda na relação com a comunidade, em especial com os residentes nas cercanias do Pavilhão Multiusos, contou Santana Dias que foi possível à organização chegar a um acordo com os bares da Tenda TasquinhasFest para uma redução do horário de funcionamento, tanto nos dias de semana como nos fins de semana. Assim nos dias úteis funcionarão até às 2 horas da madrugada e aos fins de semana até às 4 horas da madrugada.

Desta vez, nas 24 tasquinhas que as naves térreas do Pavilhão Multiuso comportam, só se encontrarão associações, instituições e coletividades do concelho de Rio Maior. E estando na gastronomia regional o enfoque das Tasquinhas, abrir-se-á logo após a entrada principal do pavilhão o Espaço Show Cooking, que migrará, pois, do piso superior onde tem sido realizado. E aqui reside outra novidade: as provas de vinhos produzidos no concelho, que tinham lugar próprio, passarão a fazer-se no Espaço Show Cooking, com os respetivos produtores harmonizando-os com as iguarias confecionadas pelos Chefes, o que dará outra amplitude aos néctares.

Ainda no Espaço Show Cooking, que conta com a colaboração da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste e a Loja do Rio, bem como de alunos dos Agrupamentos de Escolas Marinhas do Sal e Fernando Casimiro Pereira da Silva poderão ser apreciadas receitas e a sua confeção ao vivo.

Na apresentação das Tasquinhas 2018, que teve lugar esta terça-feira, 20 de fevereiro, no foyer do Cineteatro de Rio Maior, com a presença da presidente da Câmara Isaura Morais, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo Ceia da Silva, o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo António Torres, os vereadores João Lopes Candoso, Miguel Santos e Daniel Pulquério Pinto e o representante da Associação Empresarial do Concelho de Rio Maior Ricardo Madeira, também se ouviu Santana Dias revelar ter sido criado o Prémio Melhor Prato, com a prova de um prato por cada tasquinha, a realizar no Espaço Show Cooking, por um júri, com os três primeiros classificados a serem contemplados com valores monetários. O Prémio Melhor Prato terá consequências no Prémio Melhor Tasquinha, porque também aqui há mexidas. Assim, para a classificação final e valendo 50% da ponderação passa a contar uma votação efetuada pelas próprias tasquinhas, sendo que nenhuma tasquinha poderá votar em si própria; a votação de um júri designado pelo Município valerá 15% e a classificação de Melhor Prato os restantes 35%. Além disso as três melhores tasquinhas têm lugar garantido na FRIMOR 2018.

O piso superior do pavilhão está exclusivamente dedicado à Exposição Empresarial com 75 módulos, à Loja do Rio e ao Espaço Música e Café.

Lá fora, além do Espaço TasquinhasFest com os seus bares e Dj’s estará igualmente a Tenda da Doçaria, Licores e Artesanato, com 55 stands.

A animação será assegurada pelas tunas académicas da Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Bagatuna e Sal&Tuna – e as tradicionais bandinhas.

As Tasquinhas de Rio Maior são um acontecimento onde os riomaiorenses gostam de conviver com a família e os amigos, de reencontrar quem anda por longe e de receber bem quem visita esta terra. Este ano realizam-se de 2 a 11 de março. Apareçam!