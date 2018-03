Homocisteína, o «Colesterol» do Século XXI.

por Garcia Cruz

As doenças cardiovasculares são hoje a principal causa de morte no mundo, em especial no mundo dito desenvolvido. Só em 2016 estima-se que a doença arterial coronária tenha ceifado 9,5 milhões de vidas. Sendo vários os factores que contribuem para este sério problema, o estilo de vida, nas sociedades modernas, é seguramente um dos principais responsáveis.

Hoje em dia ficamos muito “preocupados” com os perigos do colesterol. Generalizou-se a ideia de que a elevação do colesterol total é uma séria ameaça para as nossas artérias (não é exactamente assim). Infelizmente, ao invés de corrigirmos hábitos de vida, solução para a maioria dos casos, procura-se, muitas vezes, resolver o problema, à custa das famosas e polémicas estatinas, medicação de que se usa e abusa e que, a prazo, pode originar novos e até sérios problemas para o doente, razão porque alguns médicos, mais esclarecidos, são especialmente prudentes na sua prescrição.

Sendo o colesterol elevado um indicador (apenas um) de perigo para o aparecimento e evolução da doença cardiovascular, ele está longe de ser o principal responsável por tão grave problema. Especialistas muito credíveis consideram-no mesmo como um inocente apanhado na cena do crime. O colesterol, ao depositar-se nas artérias, fá-lo no seu papel de anti-inflamatório natural. Ele tenta debelar uma inflamação pela qual não é responsável, pelo menos em primeira linha. É claro que se os factores inflamatórios não são eliminados, o colesterol vai seguramente contribuir para agravar o problema.

Todos já ouvimos falar nas fracções de colesterol bom (HDL) e colesterol mau (LDL). A fracção LDL, quando muito elevada, é um sério facilitador na constituição da doença cardiovascular. Poderá até dizer-se que LDL alto pode ser mais perigoso que o colesterol total. Por outro lado, a fracção HDL elevada é um bom sinal (apenas um) de prevenção desta doença. Evitar então a elevação do mau colesterol (LDL) e procurar elevar o bom (HDL) parece, de forma simples, uma boa estratégia para ajudar a evitar graves problemas. Uma das formas de eliminar ou reduzir os perigos de LDL, é verificar e controlar o nível de homocisteína (HCT) no sangue. Para o efeito, devemos começar por fazer uma análise – após jejum de 12h – ainda praticamente desconhecida do grande público, mas cada vez mais solicitada pelos médicos, apesar de não comparticipada, incompreensivelmente, pelo SNS.

A homocisteína é um aminoácido a que muitos já chamam o “colesterol” do século XXI e que é hoje considerada responsável (quando em excesso) por um significativo número de enfartes e acidentes vasculares cerebrais. Ela está normalmente elevada (mesmo quando os níveis de colesterol ainda estão normais) quando há deficiência das vitaminas B6, B12, ácido fólico e betaína, podendo estar igualmente associada a problemas de tiróide, doença renal, psoríase, certos tipos de medicação, uso de tabaco e também álcool e café em excesso. Suprir a deficiência dos nutrientes mencionados pode ser conseguido mediante o consumo regular de frutas cítricas, vegetais, especialmente os de folha verde, ovos (evitar fritura), lentilha, aspargo, espinafre e feijão, entre outros, sem esquecer que a principal fonte natural de vitamina B12 é a carne, a consumir moderadamente. O recurso à suplementação vitamínica, com acompanhamento médico, pode também ser solução, sobretudo para quem não quer investir em melhor alimentação e outros hábitos de vida.

Quer ter saúde? Faça por isso. Seja pelo menos um “doente saudável”.

Nota – Texto em desconformidade com novo AO.