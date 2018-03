O Dia Internacional da Mulher em Rio Maior e por aí

1. Em Rio Maior a Universidade Sénior realiza o concurso Divas Seniores.

O concurso Divas Seniores, organizado pela Universidade Sénior de Rio Maior (USRM) está de regresso, para assinalar esta quinta-feira, 8 de março, o Dia Internacional da Mulher.

O encontro está marcado para as 16 horas e 30 minutos, no Talego, no Alto da Serra, onde a seguir ao desfile das candidatas será servido um jantar previsto para as 19h30.

Da animação musical deverá encarregar-se Paulo Figueiredo, com Manuel Barata, professor da (USRM), a dar espetáculo com números de magia.

Haverá ainda canções por Sara Cardoso e momentos de dança com Fernanda Correia.

2. Quarenta e cinco mulheres militares da Marinha em missão no Atlântico.

No país, naturalmente além de muitas outras iniciativas, há uma da Marinha Portuguesa que a uns lembra e a outros procura dar a conhecer, neste Dia Internacional da Mulher, que presentemente tem 45 mulheres embarcadas em missão, nas mais variadas funções, no Atlântico que banha a África ocidental.

Dessas mulheres militares, 30 fazem parte da guarnição da fragata Álvares Cabral e 15 estão a prestar serviço no navio reabastecedor Bérrio. “Ambos os navios estão a cooperar com a Guarda Costeira de Cabo Verde, no âmbito da missão Mar Aberto que tem como principal objetivo contribuir para o esforço internacional de capacitação dos países do Golfo da Guiné em matéria de segurança marítima e combate às atividades ilícitas no mar”, explica a Marinha especificando que tem atualmente “772 militares do sexo feminino, o que equivale a 10,5% do total de militares no ativo”.

A fragata e o reabastecedor estiveram recentemente em S. Tomé e Príncipe, coincidindo a sua estadia com a visita do Presidente da República Portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa, àquele país insular. O vaso de guerra esteve ainda na Mauritânia e na Costa do Marfim, nos últimos dias tem estado em Cabo Verde e depois deverá participar em manobras de treino com a Marinha Real de Marrocos.

3. Nas Caldas da Rainha há um Concerto da Orquestra Ligeira Monte Olivett.

Nas Caldas da Rainha, o Dia Internacional da Mulher é comemorado com um Concerto da Orquestra Ligeira Monte Olivett, pelas 21 horas, no Museu Leopoldo de Almeida – Centro de Artes.

Este evento cultural é organizado pelo Gabinete de Atendimento à Vítima de Violência Doméstica (GAVVD).

4. A Guarda Nacional Republicana assinala o 8 de março alertando para a necessidade de prevenir a violência contra as mulheres.

A Guarda Nacional Republicana, hoje, dia 8 de março, para assinalar o Dia Internacional da Mulher, distribui, em todo o território nacional, marcadores de livros alusivos à prevenção de comportamentos violentos contra a Mulher.

Esta iniciativa, desenvolvida numa parceria com a Associação Corações com Coroa, fundada e presidida pela Catarina Furtado, embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), visa consciencializar o maior número de pessoas para a igualdade de género, através da promoção de uma cultura de não-violência, potenciando desta forma a segurança efetiva e o sentimento de segurança das mulheres.

A GNR assume, com campanhas de sensibilização desta natureza, um papel de responsabilidade social em torno do objetivo do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género.

5. Uma boa ocasião para chamar a atenção para «O Sono nas Mulheres», tema do Lisbon Sleep Summit.

Por ocasião da passagem do Dia Internacional da Mulher, a organização do Lisbon Sleep Summit vem alertar para o facto de a vida profissional e maternidade levarem a problemas de sono na mulher.

A sobrecarga de tarefas que muitas mulheres enfrentam leva a problemas graves de sono. «O sono e os desafios na vida das mulheres» será um dos assuntos em debate no Lisbon Sleep Summit, congresso internacional que decorrerá de 16 a 19 de maio em Lisboa e cujo tema será, na sua primeira edição «O sono nas mulheres».

“Hoje em dia a mulher tem de desenvolver vários papéis, tendo que ser ao mesmo tempo trabalhadora/profissional, mãe, realizar tarefas domésticas, ser esposa e ser mulher. Há 50 anos a mulher não enfrentava tantos desafios e é impossível ser perfeita em tudo”, explica Teresa Paiva, neurologista, responsável pelo Centro de Medicina do Sono (CENC) e uma das organizadoras do Lisbon Sleep Summit.