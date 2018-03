O Enterro do Entrudo no CDC Landal

O Enterro do Entrudo no Centro Desenvolvimento Comunitário do Landal.

Foi no dia 14 de fevereiro o enterro do Entrudo no Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal.

O Enterro do Entrudo é um ritual pagão secular que encerra os festejos carnavalescos e um período de folia. Por um lado, extravasa todas as tensões e energias, por outro lado prepara o espírito para o sossego da Quaresma que se aproxima.

Uma tradição que se perdeu com o passar dos tempos na nossa zona, que agora o Centro quer recuperar. Tudo começou depois das 15 horas com o ponto de partida localizado no CDCL, onde esteve a ser velado. O “carro funerário” percorreu a rua principal dos Rostos, num “funeral” ao qual se foram juntando muitas pessoas à sua passagem, atraídas pelos gritos lamuriantes da viúva inconsolável em constante diálogo, ora com o padre ora com o diabo, sempre com muita ironia e malícia quanto baste.

Um cortejo pela localidade dos Rostos para todos se despedirem do “Sr. Entrudo” até à “Quinta dos Calados”. No final houve um lanche-convívio para todos. Esta iniciativa visa sobretudo a envolvência da nossa instituição para com a comunidade numa perspectiva de integração social.

Crónica e fotografias: CDCL