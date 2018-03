Operação Floresta Protegida chegou a Rio Maior

Com a Ação «Prevenir Já», chegou a Rio Maior a Operação «Floresta Ptotegida».

A operação «Floresta Protegida» foi para o terreno no distrito de Santarém a 5 de fevereiro e hoje, dia 14, com a Ação «Prevenir Já» criada no âmbito desta Operação para identificar e georeferenciar todos os terrenos que não estão a cumprir a legislação referente à gestão de faixas de combustível, está a desenrolar-se na freguesia de Rio Maior, sendo os militares da Guarda Nacional Republicana acompanhados por técnicos municipais e o presidente da Junta de Freguesia.