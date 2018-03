Polícia Marítima está de olho na pesca do meixão

Polícia Marítima apreende 21 capinetes em ação de fiscalização à pesca de meixão na Nazaré.

A Polícia Marítima da Nazaré realizou no passado dia 26 de fevereiro, na margem esquerda do rio Alcôa e zonas adjacentes, na Nazaré, uma nova ação de fiscalização com o intuito de detetar e apreender artes destinadas ao exercício da pesca de meixão, que são deixadas de forma dissimulada nas margens dos rios pelos seus utilizadores, para serem usadas durante o período noturno.

Desta operação resultou a apreensão de 21 “capinetes” – artes destinadas à pesca do meixão –, os quais se encontravam escondidos entre a vegetação e nos canaviais, junto à margem esquerda do rio e nas zonas adjacentes.

Das infrações detetadas, a Polícia Marítima elaborou os respetivos autos de notícia que darão origem aos correspondentes processos. O material apreendido foi armazenado.

Nunca é demais recordar que a enguia europeia (espécie anguilla anguilla), cujo termo “meixão” designa o seu estado final da fase larvar, consta como espécie protegida na Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES), inscrita no anexo B do Regulamento (CE) nº 338/97 do Conselho, relativo à Proteção de Espécies de Fauna e Flora Selvagens, na atual redação, pelo que, salienta a Polícia Marítima “a sua captura pode ser qualificada como crime de «Danos contra a natureza», previsto e punível pelo artº 278.º do Código Penal”.