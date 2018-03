Procedimentos concursais para empreitadas

Procedimentos de concursos públicos para a execução das empreitadas de Requalificação da Villa Romana no valor de 560 mil euros e prazo de 365 dias, de Requalificação da Frente Ribeirinha do rio Maior no valor de 1 milhão e 800 mileuros euros e prazo de 455 dias e de Construção da Ciclovia/Pedovia Cidade de Rio Maior – Asseiceira no valor de 256 900 euros e prazo de 180 dias, foram aprovados por unanimidade, na reunião da Câmara Municipal de Rio Maior da última sexta-feira, 23 de fevereiro.

