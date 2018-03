Rio Maior SC passou com distinção teste difícil

Campeonato Distrital de Futebol de Seniores da 2ª Divisão de Santarém – 13ª Jornada

Rio Maior Sport Clube vence Aldeiense e afasta-se da concorrência…

Rio Maior Sport Clube (Rio Maior SC ou RMSC) e Associação Cultural e Desportiva Aldeiense defrontaram-se na tarde deste domingo, 18/2/2017, no Estádio Municipal de Rio Maior, para a 12.ª jornada do campeonato da categoria.

Ao minuto zero do jogo, os contendores estavam empatados na classificação geral: o RMSC em 2.º lugar e o Aldeiense no 3.º, mas ambos com 26 pontos. Até no confronto direto estavam empatados: tinham empatado 2-2 na 4.ª Jornada da 1.ª volta, quando o clube de Santa Margarida da Coutada (Constância) recebeu o Rio Maior SC no Campo de Jogos de Montalvo onde joga na condição de visitado. Só divergiam na diferença de golos marcados e sofridos, pendendo a vantagem para o Rio Maior Sport Clube, com 37 marcados e 12 sofridos contra 26 marcados e 14 sofridos pelo Aldeiense.

Como se referiu no Facebook Região de Rio Maior quando do lembrete do encontro, este RMSC-Aldeiense era um jogo de risco para os verde alvinegros de Rio Maior; é claro que também o era para o clube constanciense exatamente pela mesma razão: o que perdesse ficaria mais ameaçado de se ver arredado, em próximas jornadas, do grupo dos três melhores os quais irão à fase de apuramento do Campeão Distrital entre séries. O Campeonato da 2.ª Divisão está a ser disputado, nesta primeira fase, em duas séries.

O jogo deste fim de semana teve o seu epílogo numa inquestionável vitória do Rio Maior SC por 4-1.

O Aldeiense, que se não tivesse uma boa equipa não estaria (e continua a estar) no 3º lugar da classificação geral, tentou entrar a jogar o jogo pelo jogo, olhos nos olhos. Nos primeiros 8 a 10 minutos percebeu-se que o RMSC – que tinha entrado forte –, começava a enredar o adversário na sua teia de rendilhado técnico, passes rápidos, geralmente certeiros e a diversificar o mais possível os terrenos onde as jogadas eram desenvolvidas com o único objetivo de atingirem, de preferência com caminho livre, a baliza contrária. Dizer que os verde alvinegros entravam na grande área do Aldeiense e até na pequena como faca em manteiga seria um exagero, porque foram muitas as ocasiões em que valeu aos constancienses a capacidade e eficácia da sua linha mais recuada e do guarda-redes.

Em consequência da estratégia montada pelo treinador Tiago Pedro e da interpretação que os seus jogadores lhe souberam dar, o Rio Maior Sport Clube marcou aos 20, 33, 53 e 64 minutos (3 golos de André Sousa e 1 de Luís Henriques). O Aldeiense marcou o seu ponto de honra aos 56 minutos.

Com este resultado, o RMSC soma 29 pontos, consolida o 2.º lugar na Série A e coloca-se a apenas 2 pontos do líder, mercê do empate que o histórico Tramagal Sport União consentiu no terreno do Espinheirense neste mesmo fim de semana, tendo agora 31 pontos.

Já o Aldeiense, que mantém os 26 pontos com que veio a Rio Maior, tem agora “à perna” o Atalaiense, que ganhou ao Caxarias e possui por isso 25 pontos.