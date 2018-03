Ruy Belo em CD de canções de Carlos Peninha

Carlos Peninha a «Tocar o Chão» com poesia de Ruy Belo.

Carlos Peninha, homem de Cultura, instrumentista de enorme sensibilidade e compositor, que também canta, vive em Viseu e participa na vida da ACERT – Associação Cultural e Recreativa de Tondela onde faz teatro. Ainda em 2017 gravou um CD para o qual selecionou exclusivamente poemas de poetas de referência de língua portuguesa, que musicou. Chamou-lhe «Tocar o Chão».

Na última quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2018, ele e o grupo que o acompanha pelos caminhos da música de qualidade foram os convidados de Armando Carvalheda, o homem do programa «Viva a Música», um dos mais antigos da Antena 1 da Radiodifusão Portuguesa.

O disco é lindíssimo. Uma das canções que o integra é um poema escrito por um dos maiores poetas portugueses do século XX: o riomaiorense de São João da Ribeira, Ruy Belo. A escolha de Carlos Peninha recaiu no poema «O Portugal Futuro»:

O Portugal Futuro

O portugal futuro é um país

aonde o puro pássaro é possível

e sobre o leito negro do asfalto da estrada

as profundas crianças desenharão a giz

esse peixe da infância que vem na enxurrada

e me parece que se chama sável

Mas desenhem elas o que desenharem

é essa a forma do meu país

e chamem elas o que lhe chamarem

portugal será e lá serei feliz

Poderá ser pequeno como este

ter a oeste o mar e a espanha a leste

tudo nele será novo desde os ramos à raiz

À sombra dos plátanos as crianças dançarão

e na avenida que houver à beira-mar

pode o tempo mudar será verão

Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz

mas isso era o passado e podia ser duro

edificar sobre ele o portugal futuro.

Ruy Belo, in «Homem de Palavra[s]»

A fotografia que se segue é a dos quatro vocalistas de «O Portugal Futuro», no Making of do CD editado por Peninha em 21 de dezembro de 2017, com o apoio do Município de Viseu e da ACERT Tondela.

Não temos o CD para lhe mostrar mas sempre poderá escutar passagens de canções no Making of do disco, que começa por uma canção de Moçambique e passa por «O Portugal Futuro». Uma maravilha! Oiça aqui: https://www.youtube.com/watch?v=nQoIEXiNkKg