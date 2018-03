Sábado taurino na vila de Azambuja

Sábado, 24 de fevereiro é dia de jornada taurina em Azambuja com lançamento de livro, aula de toureio e colóquio.

Os palcos deste sábado taurino são o Auditório Municipal e a Praça de Toiros.

O lançamento do livro, intitulado «António Salema, a impressão digital de um azambujense aficionado», está anunciado para as 15 horas, no Auditório do Páteo Valverde. Nas páginas deste livro estão espelhados os quase 92 anos de vida de António Salema. Ete aficionado das artes taurinas é pessoa muito estimada a respeitada em Azambuja. O livro, editado pelo Município de Azambuja, leva o leitor “numa viagem por muitas histórias e memórias das várias décadas da intensa paixão de António Luís dos Santos Salema pela arte do toureio”. O leitor fica também com uma panorâmica sobre a tauromaquia azambujense, declarada “património cultural imaterial do Município de Azambuja”.

Após o lançamento do livro haverá um momento de verdadeira “festa brava”, na Praça de Toiros Dr. Ortigão Costa, pelas 16h30. Ali terá lugar uma aula prática de toureio a pé com a participação da Escola de Toureio da Associação Cultural A Poisada do Campino. A entrada é livre.

De regresso ao Auditório Municipal, pelas 18h30, um colóquio tratará o tema «Salvar a Tauromaquia Portuguesa é salvar os Novilheiros!» Trata-se de uma iniciativa da Tertúlia Festa Brava e contará com um painel de cinco figuras ligadas ao universo taurino, a saber: João Santos Andrade da Associação Nacional de Criadores de Toiros de Lide), Nuno Pardal da Associação Nacional de Toureiros Portugueses, Miguel Alvarenga do Farpas Blogue e Luís Pombeiro do Jornal Olé. O crítico Maurício do Vale deverá ser o moderador deste colóquio.

Está também anunciado um jantar para o qual é necessária inscrição prévia (963 349 990 ou 263 402 170).