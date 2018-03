Sala de estudo para atletas no Centro de Estágios

Fundação do Desporto e Santa Casa de Lisboa concedem apoio financeiro a sala de estudo no Centro de Estágios de Rio Maior.

“Este espaço vai permitir que as equipas pedagógicas, que apoiam os atletas que integram as Unidades de Apoio ao Alto Rendimento, possam prestar o apoio presencial adaptado ao ritmo de aprendizagem de cada aluno. Esta sala servirá especialmente os jovens nadadores residentes em Rio Maior e integrados no Centro de Alto Rendimento.”

Em cerimónia realizada já este mês, no dia 2, na capital do país, de consignação dos apoios financeiros, a Desmor foi representada pela presidente do respetivo conselho de administração, Diva Cobra.