Tasquinha de Assentiz tem o Melhor Prato

Júri classificou o Ensopado de Borrego de Assentiz como o Melhor Prato das Tasquinhas 2018.

Na primeira vez que se realizou, o Prémio Melhor Prato foi para o Ensopado de Borrego à Manel das Burras, da tasquinha do Centro Recreativo e Cultural de Assentiz, que assim arrecadou 150,00€.

A classificação dos 24 pratos a concurso – um por cada uma das 24 tasquinhas -, decorreu na terça-feira, 6 de março, no Espaço Show Cooking e foi atribuída por um júri constituído pela professora Paula Silva, responsável pelo projecto «Litle Master Chef» da Escola Básica Fernando Casimiro Pereira da Silva, a professora Dulce Fernandes, do curso de Turismo e Restauração da Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira de Rio Maior e o jovem cozinheiro riomaiorense Tomás Sá, formado na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste em Caldas da Rainha.

Em 2.º e 3.º lugar ficaram, respetivamente, a tasquinha da Associação de Melhoramentos de São Sebastião com o Ensopado de Enguias cabendo-lhe por isso 100,00€, e a tasquinha do Grupo Desportivo e Cultural de Freiria que concorreu com o Coelho do Campo à São José e ganhou assim 50,00€.

O Prémio Melhor Prato foi uma das inovações introduzidas nesta edição das Tasquinhas de Rio Maior, certame que vai na sua 33ª edição. Mas faltando ainda cinco dias para o término deste verdadeiro festival de gastronomia de pendor regional, é bom que se tenha em mente que é impossível 24 pratos da mais requintada confeção caseira ficarem em 1.º lugar num concurso e que portanto todos os vinte e quatro, bem como a demais oferta nas ementas são dignos de serem apreciados, num almoço ou jantar de família ou de amigos ou simplesmente de convidados de ocasião, neste certame.

Miguel Santos, vereador do Município riomaiorense e Sérgio Gonçalves, presidente da direção da Associação Empresarial do Concelho de Rio Maior, entidade parceira da autarquia na organização das Tasquinhas de Rio Maior, procederam à entrega dos prémios.

Recorde-se que a classificação atribuída pelo júri aos 24 pratos vale 35% na ponderação da atribuição do Prémio Melhor Tasquinha, no último dia do certame.

Fotos: CMRM