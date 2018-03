Tasquinhas são apresentadas dia 20

As Tasquinhas de Rio Maior são o maior evento anual da cidade, atraindo ao nosso concelho dezenas de milhar de visitantes para participar num dos mais genuínos certames de degustação gastronómica do país, que este ano terá lugar entre os dias 2 e 11 de março.

