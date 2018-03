Três casos na região em que a GNR interveio

Tráfico de estupefacientes, furtos e roubo e violência doméstica – maleitas da sociedade.

Nos últimos dias, a Guarda Nacional Republicana foi chamada a intervir em três casos, ocorridos em três concelhos, cada um deles sintomático de outros tantos males que afetam a sociedade humana e não especificamente a portuguesa e muito menos a ribatejana.

O Comando Territorial da GNR de Santarém, no âmbito da sua atividade operacional, exprimida no territória sob sua jurisdição pelos militares dos Postos Territoriais, deu a conhecer estes três episódios.

1. Sexagenário detido, na Chamusca, terá admitido à GNR querer matar a mulher

Aconteceu no dia 4/3/2018. Na Chamusca, um homem de 60 anos de idade foi detido por violência doméstica com recurso a arma de fogo.

“Alertados para uma ocorrência de possível violência doméstica, os militares” do Posto Territorial da Chamusca “deslocaram-se de imediato para o local, onde encontraram a vítima escondida num compartimento, uma vez que temia pela sua vida. O agressor, na presença dos militares, afirmou que tinha a intenção de matar a sua esposa e de se suicidar”, relata o Comando Territorial de Santarém.

O sexagenário foi imediatamente detido tendo-lhe sido apreendida uma caçadeira e quatro cartuchos. “Verificou-se que a arma estava municiada e que o suspeito tinha a licença de uso e porte de arma caducada desde 2005”, acrescenta o Comando da GNR.

Detido e constituído arguido, o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada “a proibição de contactar com a vítima”, como medida de coação.

2. Em Benavente um homem foi detido por tráfico de estupefacientes

No dia 5 de março, militares do Posto Territorial de Benavente detiveram um homem com 27 anos de idade, por tráfico de estupefacientes, em Benavente.

Foi no decurso de um patrulhamento que a Guarda o detetou a colocar um objeto por cima duma das rodas de um veículo estacionado. Sabendo que o homem já estava referenciado pela prática de tráfico de droga, os militares abordaram-no e inspecionaram o local tendo verificado que ele tinha na sua posse um maço de tabaco com 23 doses de haxixe, uma arma branca e 30 euros em numerário.

Detido, o homem foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.

3. Um roubo por esticão e furtos em residência levam um homem à cadeia

Na sexta-feira, 8/3/2018, Dia da Mulher, um indivíduos de 25 anos de idade, foi detido em Almeirim, suspeito de um roubo por esticão e furtos numa residência.

O homem foi detido na sequência do “cumprimento de mandados de busca e de detenção, relacionados com processos de investigação por furtos em oito residências e um roubo por esticão, na via pública, a uma idosa de 83 anos”, explica o Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana.

Quando da detenção do suspeito os militares apreenderam duas carabinas, dois cartuchos, um computador portátil e um televisor.

Já com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de ilícitos, presente a primeiro interrogatório judicial o homem viu ser-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, pelo que foi conduzido a estabelecimento prisional.

Esta ação foi levada a efeito por militares do Posto Territorial de Almeirim e do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém.