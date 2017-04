Indústria 4.0 na Startup Santarém dia 4 de maio

Mira Amaral é convidado do NERSANT para Debate sobre Indústria 4.0 na Startup Santarém

A Indústria 4.0 ou a 4ª Revolução Industrial caracteriza-se pela digitalização da indústria nos processos de produção. Resulta da combinação das potencialidades de diferentes tecnologias, como a automação, o big data, a internet das coisas (IoT – Internet of Things), a cloud, os dispositivos móveis, as redes sem fios ou os sistemas cibernéticos. É uma nova vaga de integração digital que cria “fábricas inteligentes”, nas quais máquinas e produtos estão ligados em rede através das TIC. A I4.0 representa assim, a entrada definitiva e inevitável das TI no chão de fábrica, com implicações a todos os níveis do sistema de produção. Este modelo industrial corresponde no fundo à introdução em pleno das tecnologias digitais nas empresas, em que os meios de produção estão ligados digitalmente, as cadeias de abastecimento estão integradas e os canais de distribuição são digitalizados.

Luís Mira Amaral é um dos oradores convidados pelo NERSANT para um encontro com empresários, sobre a temática «Os Desafios e a Aplicação da Indústria 4.0». Esta iniciativa, que terá lugar na próxima quinta-feira, 4 de maio, pelas 14h30, na Startup Santarém (ex-Escola Prática de Cavalaria) tem como objetivo informar e sensibilizar os empresários sobre as aplicações concretas deste novo conceito nas empresas. Antigo ministro da Indústria e Energia e ex-presidente executivo do Banco BIC, Mira Amaral irá falar sobre os constrangimentos e desafios que estão associados à implementação da indústria 4.0, estando previsto um período de debate, no qual os participantes poderão colocar as suas questões e obter alguns esclarecimentos.

No final da sessão, as empresas serão convidadas a integrar os Grupos Temáticos de Inovação Partilhada, no âmbito dos quais será realizado um Diagnóstico Individualizado na empresa, com informação estruturada sobre a situação atual e potencial de implementação dos principais conceitos associados à Indústria 4.0.

A propósito desta iniciativa o NERSANT salienta que o Governo apresentou recentemente a estratégia do país para a Indústria 4.0, que consiste num conjunto de 60 medidas de iniciativa pública e privada que deverão ter impacte sobre mais de 50 000 empresas a operar em Portugal. Um dos objetivos é, numa fase inicial, requalificar e formar mais de 20 000 trabalhadores em competências digitais. Refere ainda que no âmbito das medidas Indústria 4.0, está prevista a injeção na economia até 4,5 mil milhões de euros de investimento nos próximos 4 anos.