Inês Henriques estará no Mundial de Londres

Inês Henriques estará nos 50 km Marcha no Mundial de Londres.

Com os mínimos agora fixados pela IAAF, Inês Henriques poderá disputar os 50 km Marcha no Campeonato do Mundo de Londres, sendo que além dela, apenas outras quatro atletas têm este novo mínimo: as chinesas Hang Yin (4:22:22) e Shuging Yang (4:27:24) e as norte-americanas Kathleen Burnett (4:26:37) e Erin Talcott (4:29:33).