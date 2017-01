Inês Henriques vai tentar recorde mundial em 50 km Marcha

Inês Henriques vai tentar o Recorde do Mundo em 50 km Marcha em Porto de Mós

Com uma carreira internacional de mais de vinte anos, a atleta Inês nHenriques que na última década obteve sempre resultados de grande valia em 20 km Marcha, como comprovam as classificações individuais em:

Jogos Olímpicos – 12º (2016) e 15º (2012);

Campeonatos do Mundo – 7º (2007), 10º (2011), 11º (2009) e 11º (2013);

Campeonatos da Europa – 9º (2010), 12º (2006) e 12º (2014);

Taças do Mundo – 3º (2010), 8º (2016), 10º (2012);

Taças da Europa – 7º (2007) e 8º (2013) e ainda fazendo parte da equipa feminina nacional que venceu coletivamente a Taça do Mundo (2010) e a Taça da Europa (2005), para além de mais quatro lugares no pódio nestas duas competições.

Depois da Federação Internacional de Atletismo (IAAF) ter aberto ao sector feminino a prova de 50 km Marcha no decorrer do Campeonato do Mundo das Nações realizado em Roma no ano passado, decidiu para este ano, nos Mundiais de Atletismo a realizar em Londres, manter essa possibilidade das mulheres também participarem fazendo uma Prova Aberta, embora com mínimos de acesso até agora só ao alcance dos homens. Esta alteração no contexto internacional levou a que Inês Henriques, atualmente com 36 anos e o seu treinador Jorge Miguel, tomassem a decisão de mudar de rumo, apostando na prova de 50 km com o objetivo de fazer história no Atletismo Nacional e na Marcha feminina a nível internacional.

Assim sendo e aproveitando o facto de a FPA (à semelhança do que fará a IAAF em Londres) realizar em 15 de janeiro, em Porto de Mós, o primeiro Campeonato Nacional de 50 km aberto a mulheres, Inês Henriques preparou-se para ali fazer a sua estreia tendo como objetivo tentar bater o Recorde do Mundo, atualmente na posse da sueca Monica Svenssen com 4 horas 10 minutos e 59 segundos.