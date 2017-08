Inês, João e Pedro, a postos para os 50 km Marcha

Inês Henriques, João Vieira e Pedro Isidro a postos para os 50 km Marcha no Mundial de Atletismo de Londres.

Conforme seleção divulgada em 26/7/2017 pela Federação Portuguesa de Atletismo, na Marcha Atlética, Portugal estará representado no Campeonato do Mundo de Atletismo de Londres 2017 por apenas 4 marchadores, que para isso garantiram os mínimos exigidos.

Em femininos, Ana Cabecinha será a única portuguesa nos 20 km.

Também a riomaiorense Inês Henriques será a única lusa nos 50 km, ela que estabeleceu, em Porto de Mós, o mais recente recorde do mundo naquela distância, fixando-o nas 4 horas, 8 minutos e 25 segundos.

Em masculinos, dois atletas “feitos” em Rio Maior assumem a representação nacional: João Vieira e Pedro Isidro.

O Pedro, ex-atleta do Centro de Educação Especial «O Ninho» de Rio Maior onde se iniciou sob a orientação do treinador Egídio Bernardes, representa de há uns anos a esta parte o Sport Lisboa e Benfica. Na sua preparação para os 50 km neste Mundial de Londres, este atleta nascido em Azambuja estagiou ultimamente em França, com o treinador Luís Dias, com o objetivo de conseguir terminar a prova; “Estar lá já é uma honra, os resultados virão por acréscimo, mas a conclusão de uma prova destas já por si é um bom resultado”, comenta a propósito o seu antigo treinador riomaiorense.

João Vieira (foto no Facebook) é outra referência da Marcha Atlética que Rio Maior deu ao país, neste caso envergando o verde e branco do Clube de Natação de Rio Maior e posteriormente o do Sporting Clube de Portugal. Também ele, já veterano, arrosta o desafio dos 50 km no Mundial de Atletismo de Londres.

Estes quatro marchadores são todos eles, atletas olímpicas.

O Campeonato do Mundo de Atletismo de Londres 2017 principia nesta sexta-feira, 4 de agosto mas as provas de Marcha realizar-se-ão apenas no último dia: 13 de agosto.