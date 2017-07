IP Leiria abre 1.900 vagas para o ano letivo 2017/2018

Politécnico de Leiria abre 1.900 vagas para o ano letivo 2017/2018 e anuncia novas licenciaturas à medida da “demanda do mercado”.

O Politécnico de Leiria abre 1.900 vagas para o ano letivo 2017/2018. A oferta de licenciaturas do Politécnico de Leiria é composta por 54 cursos, nas áreas de educação e ciências sociais, engenharia e tecnologia, artes e design, turismo, saúde e desporto, ciências e tecnologia do mar, e ciências empresariais e jurídicas. A oferta foi complementada com a recente formação em Engenharia Alimentar – licenciatura pioneira com mobilidade entre Leiria (Peniche), Bragança e Viana do Castelo –, Gestão de Restauração e Catering, Dietética e Nutrição, e Programação e Produção Cultural. Nuno Mangas, presidente do Politécnico de Leiria, destaca a aposta em oferta formativa que responde à demanda do mercado, “realidade de que somos muito conscientes pela ligação forte entre a academia e a indústria”.

O número de vagas do IPLeiria mantém-se em linha com as dos últimos anos, distribuídas pelas suas cinco Escola Superiores: de Artes e Design (348), de Educação e Ciências Sociais (325), de Saúde (230), de Tecnologia e Gestão (711), e de Turismo e Tecnologia do Mar (286). As 54 licenciaturas disponíveis no Politécnico de Leiria são ministradas em regime diurno, pós-laboral e ensino a distância, caracterizando-se a oferta formativa por uma abrangente multidisciplinariedade, e forte ligação às empresas. O IPLeiria oferece ainda 46 mestrados, 24 pós-graduações e 38 cursos técnicos superiores profissionais (TeSP).

As candidaturas para o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior decorrem online no site da Direção Geral de Ensino Superior (DGES). Os Serviços Centrais do IPLeiria, na Rua General Norton de Matos, em Leiria, terão a funcionar gabinetes de apoio às candidaturas, a partir do dia 20 de julho, nos dias úteis entre as 10 e as 17 horas. Os Serviços Académicos da ESAD.CR/IPLeiria (Caldas da Rainha) e da ESTM/IPLeiria (Peniche) também estarão a prestar apoio presencial.

As candidaturas via Concursos Especiais estão abertas e podem ser feitas diretamente no site do IPLeiria (http://candidaturas.ipleiria.pt/), onde pode ser consultada toda a informação sobre a oferta formativa do Politécnico de Leiria (http://www.ipleiria.pt/cursos/). Também no portal do Politécnico de Leiria é possível fazer uma visita virtual 360º para conhecer o exterior e interior das suas cinco escolas, dos seus centros de investigação, oficinas e laboratórios. Esta tour virtual 360 graus é guiada pelo próprio “visitante” e está também disponível no Google Maps.